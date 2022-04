Bib opent boekenruilkastje aan centrumkerk

Een boekenruilkastje is een kastje gevuld met boeken op een openbare plaats. Het werkt volgens het neem-en-geef-principe: de bedoeling is dat iedereen die er één of meer boeken uit neemt, er evenveel voor in de plaats zet. “Hierdoor zijn er regelmatig nieuwe boeken in te vinden. Alles is welkom, alle genres tot alle talen. Het moeten wel mooie boeken zijn want het is niet de bedoeling dat het een rommelkast wordt”, schetst bibliothecaris Petra Bogaert. “Iedereen heeft wel een boek thuis dat hij niet meer wil lezen. Dankzij dit kastje krijg je de kans om het in te ruilen voor een ander boek”, zegt schepen van Cultuur Marie-Claire Van Nieuwenhuyse (Open Vld). “Er zijn in onze gemeente bovendien nog boekenruilkastjes. Aan de Bosdam in Zaffelare en eentje aan basisschool De Sprankel in de Kloosterstraat in Beervelde.”