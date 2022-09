Bewoners van woonzorgcentrum figureren als ‘Rusthuisrebel' in foto-expo: “Tonen dat we nog wat in onze mars hebben”

autosport Oost-Vlaam­se formatie breekt nu ook internatio­naal door: RedAnt Racing behaalt eerste Europese titel

RedAnt Racing heeft iets met Barcelona. Amper twee weken na de eerste zege van het team in de gerenommeerde Porsche Carrera Cup Benelux op diezelfde F1-omloop, heeft de formatie van de familie Redant er zijn eerste internationale titel behaald. De 24 Uur van Barcelona was de afsluiter van het Europese luik van de 24 Hours Series by Creventic. Voor RedAnt Racing stond niet alleen de zege in de klasse van de Porsche 911 GT3 Cup op het spel, maar ook de titel in diezelfde klasse.

12 september