NET OPEN. Alessandra en Jean-Paul blazen Luigi’s nieuw leven in na tragisch overlijden vorige uitbater: “Eigenlijk was ik het niet van plan, maar het begon toch te kriebelen”

Vlak voor de start van de Lokerse Feestweek waait een nieuwe wind door de bekende Lokerse zaak Luigi’s aan het Stationsplein in Lokeren. De zaak was gesloten nadat uitbater en Lokers horecamonument Julien Van Zele in maart om het leven kwam na een val van de trap. De nieuwe uitbaters Alessandra en Jean-Paul brengen 25 jaar horecaervaring aan boord.