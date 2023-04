Bestelwagen vat al rijdend vuur op E17

Lezersbijdrage Zin in een feestje? Kom dan op 15 april naar Illumina­ted in Lokeren

Heb jij zin in een goed feestje? Dan hebben we goed nieuws voor jou, want de leerlingen van Vlot! Campus Sint-Laurentius organiseren op zaterdag 15 april hun jaarlijkse fuif Illuminated in de Koller Feestzaal in Lokeren.