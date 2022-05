BELOOFD IS BELOOFD. Raakt de nieuwe dorpskern in Zeveneken rond? Hoe ver staat het met veilige fiets- en voetpaden? En waar blijft de groene long in het centrum?

lochristiDe bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Lochristi, waar de broekriem moest aangehaald worden en enkele projecten in de diepvries verdwenen, maar er toch ruimte was voor de realisatie van een nieuwe cultuurtempel en jeugdhuis.