Belevingskoffers over sierteeltverleden leveren gespreksstof voor bewoners WZC Sint-Pieter

De koffers zijn inzetbaar als hulpmiddel in creatieve sessies met ouderen en uit te lenen bij de Cultuurdienst Lochristi en Erfgoed Viersprong. Ze bevatten objecten uit de collectie van het LoS, het museum over de sierteelt in Oost-Vlaanderen. Het LoS herbergt een unieke collectie vanlokale siertelers. De vrijwilligers van het museum inventariseerden de volledige collectie in 2017. In 2018 kreeg het LoS een ‘make-over’. Samen met Erfgoed Viersprong zochten de vrijwilligers een nieuwe, zinvolle bestemming voor de ‘afgestoten’ objecten en een manier om ze ook toegankelijk te maken voor mensen die het museum, om diverse redenen, niet kunnen bezoeken. Zo ontstond het idee van de ‘belevingskoffers’.

Op donderdag 17 november om 10u organiseren Erfgoed Viersprong en Bart de Nil een gratis infosessie in LDC Fazantenhof (Bosdreef 5c, 9080 Lochristi) over het gebruik van de koffers. Iedereen is welkom, ook wie niet onmiddellijk van plan is om aan de slag te gaan met de koffers, maar wel meer wil weten over het inzetten van lokaal erfgoed in het werken met ouderen en kwetsbare personen. Vooraf inschrijven is gewenst. Dat kan via ans.vandecotte@4sprong.be .