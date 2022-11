4 Uren Run & Bike telt af naar laatste editie in huidige vorm: “Verklede ploegen belonen”

Deelnemen kan vanaf de leeftijd van 10 jaar. Toeschouwers en supporters zullen ondertussen kunnen genieten van een hapje en/of drankje in de bar en er zal gedurende het hele evenement heel wat te beleven zijn. Ook dit jaar zal er terug gelopen en gefietst worden ten voordele van 11-11-11 en voor een lokaal goed doel. Dat is ook deze keer vzw Luein. Wie zich nog wil inschrijven, kan dit tot en met donderdag 10 november doen via de website van het evenement: https://4urenrun-bike.be/. “Deze editie zal ook de laatste editie zijn in zijn huidige vorm. En daarom halen we nog een keer alles uit de kast. Heel wat ploegen zijn er op gebrand om deze laatste editie te winnen. Maar ook wie recreatief deelneemt, kan in de prijzen vallen. Dit jaar zullen we ook de best verklede ploeg belonen”, zegt Dirk Everaert namens de organisatie.