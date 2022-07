20 bewoners woonzorgcentrum Sint-Vincentius testen positief op corona

“De families van deze cliënten zijn verwittigd en de nodige maatregelen werden reeds genomen”, laat het woonzorgcentrum weten. “De deuren op de afdelingen van de dreven (gelijkvloers) blijven voorlopig ook gesloten om het verloop van cliënten tussen de Schooldreef en Lindendreef te beperken. We vragen voor de niet-besmette cliënten van het gelijkvloers nog even het bezoek te beperken tot familie of mantelzorger en tot 2 personen tegelijkertijd.” Het woonzorgcentrum doet een oproep aan bezoekers, familie, mantelzorgers, externe dienstverleners, vrijwilligers en jobstudenten om mee verantwoordelijkheid op te nemen door de maatregelen na te leven en bij symptomen van Covid-19 niét naar het woonzorgcentrum te komen.