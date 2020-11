2 hondjes overleden na eten van vergiftigde gehaktbal: “Mijn dochters weten met hun verdriet geen blijf”

Op 18 maart zette de eerste lockdown de wereld van velen op zijn kop. Bij Cindy en haar gezin uit Lochristi kwam daar nog een zware klap bovenop. Iemand had vergif vermengd in gehaktballen en deze in haar tuin verstopt. Twee van haar drie honden zouden later die dag overlijden. Hun keel, slokdarm en maag waren volledig vernietigd door het gif.

Onbegrijpelijk

De dag begon zoals gebruikelijk met het buiten laten van de hondjes in de afgesloten tuin. Ondertussen zette Cindy haar kop koffie en wanneer die klaar was, riep ze haar hondjes terug binnen. Wat vreemd was, was dat er geen reactie kwam. Pas toen ze een tweede keer riep, kwam één van hen aangelopen. “Zij kwam tot aan de achterdeur gelopen, viel om en begon te braken en te stikken. Mijn dochter rende in paniek de tuin in en vond daar de andere twee hondjes. De ene lag al dood, de andere stond te waken bij het dode lichaam”, vertelt Cindy.

Quote In de dierenkli­niek in Melle kregen we ook te horen dat een van de teefjes zwanger was van 4 puppy's Baasje Cindy

Zonder aarzelen stapte ze in haar auto en reed halsoverkop richting dierenarts. Daar werd jammer genoeg vastgesteld dat ook het twee hondje overleden was. “Ik had ze amper 20 minuten eerder gezond en wel in de tuin losgelaten. Het is gewoon niet te geloven”. Het derde hondje overleefde gelukkig, het had waarschijnlijk niet van de giftige gehaktbal gegeten.

Vergif

Cindy kon het hier niet bij laten en snelde naar de dierenkliniek in Melle. Daar liet ze de hondjes onderzoeken, samen met het braaksel dat Cindy had bewaard. “Daar stelden ze vast dat ze een combinatie van gehakt en aldicarb hadden binnengekregen. We kregen ook te horen dat een van onze teefjes zwanger was van 4 puppy's”.

Cindy verwittigde meteen de politie, maar aangezien de lockdown juist inging, verliep het contact niet vlot. Ze besloot het heft in eigen handen te nemen en verspreidde flyers in de buurt, zonder succes. “Het is echt verschrikkelijk voor ons. Mijn twee dochters zijn ontroostbaar, ook al is het al enkele maanden geleden. Ik weet ook dat het waarschijnlijk nooit zal uitkomen wie dit op zijn geweten heeft maar ik kan er niet mee omgaan dat mensen hiertoe in staat zijn. Dit is niet in een opwelling gebeurd, hier is lang over nagedacht en de daden zijn goed voorbereid”.