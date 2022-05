Zo VeloVeilig is Lo-Reninge: ontdek hier de resultaten voor uw gemeente

Diksmuide Deze leerlingen zullen scoren met hun eindwerk: “We renoveer­den een houten plezier­jacht uit 1969”

Bram Vanlerberghe (17) uit Jonkershove en Maxim Debergh (18) uit Zarren, leerlingen van ’t Saam Cardijn in Diksmuide, leveren een wel heel bijzonder eindwerk in. Ze renoveerden een plezierjacht en installeerden er domotica in. “Of het ook waterproof is, mogen de leerkrachten op 23 mei uittesten”, lachen de studenten Industriële Wetenschappen. Dit is ‘Vrouwe Brigitta’.

16 mei