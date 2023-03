Yvonne (82) verdween op haar elektrische fiets: politie doet oproep naar camerabeelden

Yvonne Deleu, die vorig jaar haar man verloor, zou dinsdagmiddag gaan eten in het woonzorgcentrum Zilvervogel in Reninge, op korte afstand van haar eigen woning op Sint-Maarten, vlakbij de Sint-Rictrudiskerk van Reninge. Maar ze daagde niet op. Toen had nog niemand in de gaten dat de vrouw op leeftijd verdwenen was. Dat werd pas ’s avonds duidelijk, toen de familie haar niet kon vinden. Woensdagvoormiddag zocht de politie al met man en macht naar de verdwenen weduwe maar zonder succes. Er wordt rekening gehouden met het feit dat de vrouw misschien wel een behoorlijk eind uit de buurt is, aangezien ook haar elektrische fiets is verdwenen.