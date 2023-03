Windmolen ‘Sterke Beer’ in beeld tijdens wielerklassieker Gent-Wevelgem: “Tranen in mijn ogen”

Het was een schoon beeld tijdens de uitzending van de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem. In het kleine dorpje Pollinkhove zoomde de filmploeg in op windmolen ‘Sterke Beer’. Commentator Karl Vannieuwkerke vertelde het verhaal van de familie Demol die de imposante constructie had gebouwd als blijvende herinnering aan Bert die in november 2021 in zijn slaap overleed na een longembolie. “Als grote wielerfan leek het me fantastisch om ‘Sterke Beer’ in beeld te zien. Toen die helikopter overvloog, kon ik mijn tranen niet bedwingen. Mijn broer, echtgenote, Berts vrouw en dochtertje en Berts beste maat, vrouw en kindje stonden te zwaaien en ik deed natuurlijk mee. We zijn zo trots! En nu gaan we pinten pakken. Mijn dag kan niet meer kapot.”