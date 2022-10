Wilgenhoutrups maakt kruis over bomen: “We planten 100 nieuwe bomen en geven elk gezin een gratis klimaatboom”

“De Zuidstraat en de Reningesteenweg krijgen binnenkort nieuwe bomen die de aangetaste abelen zullen vervangen”, belooft burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) van Lo-Reninge. “In het najaar planten we in totaal ruim 100 nieuwe bomen. Die komen niet enkel in die twee straten maar ook in de Vaarstraat in Pollinkhove, de Burgemeester Pietersstraat in Reninge, langs het wandelpad Steenweg Reninge-Noordschote in Reninge en op het Noordschoteplein in Noordschote.”