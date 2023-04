WEER. Vanochtend kans op helder weer in Lo-Reninge

Supporters­groep KVK Westhoek wil vanavond zoveel mogelijk volk aan het Crack Stadion en is tegen de fusieplan­nen: “KVK Westhoek moet blijven bestaan”

Vanavond beslist de Algemene Vergadering van tweedeklasser KVK Westhoek over een mogelijke fusie met eersteprovincialer Sassport Boezinge. Die plannen stuitten op verzet bij de supporters. De supportersgroep stuurde de leden van de Algemene Vergadering eerder deze week een Open Brief en doet nu een oproep om vanavond om 18.30 uur met zoveel mogelijk aanwezig te zijn in het Crack Stadion in Ieper.