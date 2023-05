WEER. Vanochtend kans op gedeeltelijk bewolkt weer in Lo-Reninge

Heeft roofvogel het op kippen van Johan gemunt? “Een vos of een kat zie ik dat hier niet doen”

Johan Verbeerst (56) vreest dat een roofvogel zijn kippen in het vizier heeft genomen. Toen hij zaterdag samen met zijn vrouw Christine thuis kwam, bleek een van hun kippen te zijn aangevallen. Het dier liep los in de tuin en was heel wat pluimen kwijt. “Het is nu al de derde keer dat we ongewenst bezoek kregen.”