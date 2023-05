WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Lo-Reninge

Oude deel Bellewijk maakt plaats voor nieuwe woonwijk: “Dubbel zoveel woningen als voorheen”

In het zuiden van de Bellewijk in Poperinge is een aannemer begonnen met het tegen de vlakte werken van 37 huurwoningen. In de plaats bouwt Bouwmaatschappij De Mandel een nieuw modern wooncomplex met 28 huurwoningen, 50 huurappartementen en 19 koopwoningen. “Met dit project vangen we de vergrijzing van de maatschappij en de toenemende nood aan sociale wooneenheden op.”