WEER. Vanochtend helder weer in Lo-Reninge

Man (37) gewond nadat hij onder tractor in gracht terecht komt

Langs de Rijselseweg in Ieper is donderdagnamiddag de bestuurder van een tractor onder het gevaarte terecht gekomen in de gracht langs de weg. De brandweer kon de 37-jarige man bevrijden. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar.