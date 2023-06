WEER. Kans op helder weer vanochtend in Lo-Reninge

Ridderkamp strijkt neer in Hamilton­park: “We zijn onderweg naar Jeruzalem”

De donkere middeleeuwen zijn even terug in Ieper. Dit pinksterweekend werd in het kader van het evenement Timpelwouke een 12de eeuws kampement opgetrokken met tempeliers op doorreis en ridders die elkaar bekampen in een steekspel. Het weer zat heel goed mee, maar qua opkomst kon het zondag misschien wel wat beter. “Ik dacht dat het enkel om spektakel zou gaan, maar het is veel meer dan dat. Je leert echt iets bij”, aldus een bezoeker.