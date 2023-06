WEER. Kans op bewolking in Lo-Reninge vanochtend

Vader raakt verbrand nadat schuimpi­stool ontploft: “Woning tijdelijk onbewoon­baar door rookontwik­ke­ling”

Een man uit Houthulst raakte zaterdagavond gewond toen hij tijdens werken in huis plots een steekvlam in zijn gezicht kreeg. Er ontstond een brand, maar de brandweer had die snel onder controle. “Het gezin kon er wel niet blijven. Er hing te veel rook binnen”, zegt brandweerkapitein Gino Crombez.