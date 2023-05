WEER. In Lo-Reninge redelijk helder weer vanochtend

Van motor-en tattoomek­ka tot faire fietstocht en reuzegrote vredesvlag: onze vijf tips voor het weekend in Zuid-West-Vlaanderen

Nog geen plannen voor dit weekend? Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Met onze weekendtips kan jouw weekend alvast niet meer stuk. Van een ode aan ronkende motoren en tattoos in Kortrijk, tot een eerbetoon aan de vrede in Ieper: dit zijn onze vijf tips voor het weekend van 13 en 14 mei in het zuiden van West-Vlaanderen.