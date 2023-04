WEER. In Lo-Reninge kans op zware neerslag en bewolking vanochtend

Gewezen voorzitter van dorpsraad Robert Van Walleghem (94) overleden

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Robert Van Walleghem (94) uit Elverdinge overleden. Hij was gewezen voorzitter en bestuurslid van verschillende verenigingen en organisaties. Zo was Robert voorzitter van de dorpsraad die werd opgericht naar aanleiding van de gemeentefusies in 1977.