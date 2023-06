WEER. In Lo-Reninge kans op helder weer vanochtend

Een woning­brand ervaren van binnenuit? Het kan vanaf nu in het Brandweer­dorp van de brandweer­zo­ne Westhoek

De Brandweer Westhoek beschikt voortaan over een Brandweerdorp. Het moet hét middel worden waarmee de hulpverleningszone in de toekomst wil sensibiliseren rond brandveiligheid, maar ook het contact met de burgers wil verbeteren. “Met onze aanwervingsbus willen we bovendien nieuwe vrijwilligers aantrekken”, vertelt woordvoerder Kristof Louagie. De grootste trekpleister van het Brandweerdorp wordt echter de belevingscontainer, zo ondervonden we zelf aan den lijve.