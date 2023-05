WEER. Helder weer in Lo-Reninge vanochtend

Livios "De grootste valkuil is condensa­tie": hiermee moet je rekening houden als je zelf je woning isoleert

Geen beter moment om je woning te isoleren dan de lente. Met een beetje geluk is het droog en zonnig, maar nog niet te warm. Ideaal weer om te klussen dus. En zo is je woning extra geïsoleerd wanneer de winter opnieuw aanbreekt. Maar hoe doe je dat, zelf je woning isoleren? En is het wel een goed idee om dat op eigen houtje te doen? Bouwsite Livios boog zich over al je isolatievragen.