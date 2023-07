WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Lo-Reninge vandaag

Nieuwe QR-wandeling met ekster Pica in de hoofdrol op kasteeldo­mein De Lovie

Wie het kasteelpark van De Lovie vzw wil ontdekken, kan dat nu doen met de QR-wandeling ‘Het meisje met de vogel’. Het initiatief vloeit voort uit de nieuwe pica-tuin op de site, waar een bronzen ekster is neergestreken, een kunstwerk van beeldend kunstenaar Sven Verhaeghe. “Met de tuin willen we in de eerste plaats bijdragen aan de kwaliteit van leven van bepaalde jongeren die hier verblijven”, aldus Brigit Provoost van De Lovie vzw.