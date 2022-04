Volg een infoavond rond vergroening en bosaanplanting in OC Oud Gemeentehuis

Lo-ReningeOp 12 mei organiseert het stadsbestuur van Lo-Reninge met Bosgroep IJzer en Leie en het Regionaal Landschap Westhoek ‘Boom zoekt Tuin’ en ‘Bos zoekt grond’, een infoavond in OC Oud Gemeentehuis in Reninge.

In ‘Boom zoekt Tuin’ vertelt Regionaal Landschap hoe je tuin goed aan te pakken en te vergroenen. Samen overloop je streekeigen hagen, houtkanten, fruitbomen en loofbomen. Ook krijg je antwoord op heel wat vragen rond bomen planten. Hoe creëer ik schaduw in de zomer? Kan ik mijn tuin gastvrijer maken voor dieren? Wat met verharding, speelplekken, sneukelgroen, ... ? Kom je in aanmerking voor een landschapsplan?

De Bosgroep geeft in ‘Bos Zoekt Grond’ alle mogelijke informatie omtrent de mogelijkheden voor nieuwe bosaanplantingen in de regio. Ze zijn actief op zoek naar nieuwe kansen voor bosaanplanting bij particulieren. Wist je bijvoorbeeld dat je voor de aanplanting van een nieuw bos aanspraak kan maken op subsidies die een groot deel tot de gehele kost dekken? Voor de aanleg van een bos hoef je ook niet over vele hectares te beschikken. Een aanplant van 10 are bos kan ook tot een zeer waardevol stukje natuur uitgroeien.

Afspraak op donderdag 12 mei van 19 tot 21.30 uur in OC Oud Gemeentehuis in Lo-Reninge. Inschrijven kan via magali.decramer@lo-reninge of 058/33.01.14.

