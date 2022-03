Vijftien ‘vermoorde’ bomen zijn vervangen door twintig nieuwe

De Brabanthoek is een rustige woonbuurt waar bomen niemand hinderen. En toch werden net daar vijftien bomen ingespoten met gif. Dat was duidelijk zichtbaar aan de gaten in de stam. Het stadsbestuur diende meteen klacht in bij de lokale politie Spoorkin, die een onderzoek startte. “De dader is helaas niet gevat. Dat is ook moeilijk als je die niet op heterdaad kan betrappen”, reageert Morlion. “Ik ben wel tevreden dat we een half jaar later, met de steun van het Regionaal Landschap, al nieuwe bomen kunnen plaatsen. We hebben er vandaag 20 geplant. Het zijn onder meer zomer- en wintereiken. Niet alleen de bomen op zich zijn goed voor het milieu, ook voor de gietranden die onderaan de stam zijn bevestigd droegen we duurzaamheid hoog in het vaandel. Er werd namelijk niet gekozen voor pvc, maar wel voor een product op basis van afgedankte autobanden.”