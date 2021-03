Verwoestende brand in schrijnwerkerij: door giftige rook moeten buren ramen en deuren sluiten

Langemark-Poelkapelle Voorlopig nog geen bos in Langemark-Poelkapel­le : felle discussie tussen N-VA en kerkfa­briek rond verkoop grond

29 maart In Langemark-Poelkapelle zit het er bovenarms op tussen de N-VA-fractie van het gemeentebestuur en de kerkfabriek. De discussie gaat over de verkoop van een stuk grond, waarop de gemeente graag een speelbos had aangeplant. De kerkfabriek, die eigenaar is, wil het terrein van de hand doen via een ruil van gronden. Het gemeentebestuur ziet dat echter niet zitten. Dat de kerkfabriek haar gronden niet zomaar opgeeft, botst op fel onbegrip bij schepenen Dominique Cool en Peter Vantomme, beide N-VA.