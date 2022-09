UITTIP. Mountainbikers stippelen leuk parcours uit in ‘Loveringem’

Middelkerke/Oostende ASSISEN LIVE. Waar moest het lijk van de camping­moord gedumpt worden en wie had nu welk aandeel? Getuigen moeten meer duidelijk­heid scheppen

Op het assisenproces rond de campingmoord in Middelkerke komen woensdag verschillende bewoners van camping Marva III getuigen. Uitkijken is het ook naar de komst van het toenmalige Waalse koppel dat het lijk van Mihael Parrent hielp verbergen. Scheppen Kelly D. en Bruno C. duidelijkheid over de plaats waar het lichaam van de Oostendenaar moest gedumpt worden? Volg alle gebeurtenissen hieronder in onze liveblog.

8:55