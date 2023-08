MIJN STAD. Het Ieper van hoteluit­baat­ster Natasja Feliers: “Nog te veel schoonheid ligt verborgen onder koning auto”

In de Slachthuisstraat in Ieper opende precies 26 jaar geleden het bekende Ariane Hotel. Eén van de bezielers is Natasja Feliers (50), die er samen met twee vennoten aan het hoofd staat. Een gedreven onderneemster, dat mag duidelijk wezen. Maar ook een heuse ambassadeur van haar stad, die ze ons graag laat zien. “Ik ben één van die Ieperlingen die bij het thuiskomen van vakantie eerst onder de Menenpoort moet passeren.”