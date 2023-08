“Onze jonge held stak de zee over, hoe zot is dat?”: duif Boudrytje uit Pollinkho­ve ging op reis van Frankrijk naar Dover

Op 8 juli werd duif Boudrytje, zes maanden jong, van Bart Laseure (44) uit het landelijke Pollinkhove bij Lo-Reninge gelost in het Franse Fontenay. Zijn eerste lange vlucht van 300 kilometer werd een dol avontuur. De wind nam Boudrytje mee de zee over richting Dover. Daar belandde het arme dier volledig uitgeput op het dak van een Britse duivenmelker. Wat dan volgde is te gek voor woorden.