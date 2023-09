Spot in plafond drukkerij zorgt voor brandgeur

De brandweer rukte zaterdagmiddag uit naar de Boeschepestraat in Poperinge. Daar was een brandgeur te hangen in een drukkerij. Van waar de geur afkomstig was, was niet meteen duidelijk. Uiteindelijk werd de oorzaak gevonden bij een spotje in het plafond. De brandweer kon de interventie snel staken en terugkeren naar de kazerne.