REPORTAGE - Geert woont midden de overstroomde IJzervlakte. Zo baant hij zich een weg door het water dat tot een meter hoog staat

Lo-ReningeDoor de zware regenval in Frankrijk vorige week is de IJzer onder meer in Lo-Reninge buiten haar oevers getreden. Dierenarts Geert Beeckaert (55) woont op … de Waterhoek in Reninge. En dat is eraan te zien. De toegangsweg naar zijn woning staat volledig blank. Met zijn Land Rover baant hij zich een weg door het water dat een halve tot één meter (!) hoog staat. Wij gingen mee als passagier met dichtgeknepen billen en de camera in aanslag. Maak kennis met de Kapitein Zeppos van Reninge.