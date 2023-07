Regenbuien, maar soms ook zon in Lo-Reninge vandaag

Ieperse kunste­naars bouwen installa­ties van Oekraïense artist in residence : “Onze gast kan zijn land niet uit door de oorlog”

Kunstenaar Nikita Kadan uit Oekraïne, dit jaar de artist in residence in IFFM, slaagde er nog in een voorbereidend bezoek aan Ieper te brengen, maar kan momenteel zijn land niet meer verlaten. “Dankzij de goodwill van onder meer enkel lokale kunstenaars kunnen we zijn twee installaties die hij hier wou bouwen nu toch bekijken”, zegt Stephen Lodewyck, directeur IFFM.