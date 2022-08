Oplegger van West-Vlaming met tonnen stro vliegt in brand op Noord-Franse snelweg: “Levensgevaarlijke toestanden door een weggegooide sigaret”

NoordschoteEen oplegger vol strobalen van familiebedrijf Cailliau uit Noordschote is woensdagmiddag volledig uitgebrand op de A25 rond Rijsel. Trucker Filip werd gewaarschuwd door andere chauffeurs en kon maar net aan de vuurzee ontsnappen. “Een weggegooide sigaret moet zijn lading in brand hebben gezet”, denkt Filips broer Ivan.

Ivan Cailliau en zijn zoon Benny runnen samen het gelijknamige fouragebedrijf uit Noordschote. Elke dag vervoeren ze strobalen vanuit Noord-Frankrijk naar ons land. Ook Filip, de broer van Ivan, maakt deel uit van de firma en was woensdagmiddag met een vrachtwagen en oplegger op weg vanuit Cambrai naar Noordschote. Op de A25, de ring rond Rijsel, liep het mis. “Ik kreeg plots een telefoontje van mijn broer”, vertelt Ivan. “Hij vertelde me dat zijn oplegger volledig was uitgebrand. Ik schrok enorm en ben toch even moeten gaan zitten.”

Vuurzee

Toen Ivan de foto’s van de vuurzee onder ogen kreeg, drong de situatie pas echt tot hem door. “Mijn broer is aan de dood ontsnapt”, zegt hij. “Hij hoorde plots auto’s claxonneren en zag bestuurders teken doen. Hij keek achterom en zag vlammen aan de achterzijde van z'n oplegger. Wij hebben vroeger allebei nog deel uitgemaakt van het brandweerkorps van Lo-Reninge en weten dus hoe we in zo’n situatie moeten handelen. Filip is uitgestapt en heeft meteen de oplegger losgekoppeld van de trekker. De strobalen stonden op dat moment in lichterlaaie. Het heeft 10 seconden gescheeld of Filip zat nog in z'n bestuurderscabine.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De snelweg werd door de brand volledig afgesloten. © Facebook

Weggegooide sigaret

Door het alerte optreden van Filip werd de vrachtwagen zelf gespaard. De oplegger ging wel in vlammen op. De brand woedde zo hevig dat de hulpdiensten besloten om de volledige snelweg af te sluiten. De Franse brandweer SDIS 59 snelde ter plaatse en moest er meerdere tankwagens bijroepen om het vuur te blussen. Filip kreeg veel lof van de hulpdiensten. “Hij heeft heel koelbloedig gehandeld”, zegt zijn broer lovend. “Hij was danig onder de indruk, maar is vanmorgen alweer aan het werk gegaan. We zijn dan ook West-Vlamingen, hé (lacht).”

De oorzaak van de brand is volgens Ivan een weggegooide sigaret van een andere chauffeur. “Die strobalen ontbranden niet zomaar. Het vuur is ook achteraan de oplegger ontstaan: op een plek waar geen leidingen of remmen zitten. Een sigaret is de meest logische verklaring. Zoiets weggooien op de snelweg is uiteraard levensgevaarlijk. Het kan enorme gevolgen hebben. Onze oplegger is rijp voor de schroothoop. Gelukkig zijn onze collega’s erg solidair. We kregen meteen veel steunberichten en kunnen een oplegger van hen huren.”

Volledig scherm De brandweer had flink wat moeite met het blussen van de brand. © Facebook

