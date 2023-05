‘Loveringem’, dat is fietsen in het wiel van inspecteur Chantal Vantomme en sheriff Cloedt

“Toegeta­keld met matrak en boksbeugel, met de dood bedreigd... ”: vrouw kent vandaag haar straf voor mishande­ling van haar vriend

“Wat je deed, is onwaarschijnlijk en bijna beestachtig.” De 39-jarige V.C. weet vandaag of ze vier jaar de cel in moet voor het vasthouden en mishandelen van haar eigen vriend. Feiten waarbij een boksbeugel en matrak gebruikt werden, en waar zelfs videobeelden van bestaan. Beelden waarvoor de vrouw zich schaamt, aldus haar advocate. En toch moet er volgens de verdediging alsnog genuanceerd worden.