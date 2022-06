Lo-Reninge wil u het water op: “Trappen op de pedalo”

Met de slogan ‘Welkom in Lo-Reninge: het hart van de Groene Driehoek’ wil de stad zijn authenticiteit op cultureel en toeristisch vlak in de verf zetten. “Ten eerste kopen we een mobiel podium aan”, overloopt Geert Gombeir die de verschillende projecten in opdracht van het stadsbestuur zal coördineren. “Daarmee kunnen we in alle dorpen nog meer culturele openluchtactiviteiten organiseren. Het verhaal van de pedalo’s is nog niet helemaal concreet. De dienst Toerisme zal die verhuren net zoals het dat ook al doet met fietsen. We zullen het de komende weken verder verfijnen.”