Lo-Reninge moedigt inwoners aan om drie vingers op te steken: “Hier mag je slechts 30 kilometer per uur”

En de landelijke kernen van het Caesarstadje, zoals Lo-Reninge gekend is, zijn niet voorzien op dat extra verkeer. “Met een bijkomende zone 30 en trajectcontroles willen we dat sluipverkeer in de kiem smoren”, zegt de burgemeester. In Reninge, Pollinkhove en Noordschote is er al een zone 30. In Lo breidt het stadsbestuur die uit naar de volledige bebouwde kom. De trajectcontroles zijn gepland in de Ooststraat, Zuidstraat, Ieperstraat, Dorpplaats en de Middelstraat. “We lanceren een campagne”, geeft Morlion nog mee. “Alle inwoners krijgen een brief, affiche en stickervel. We roepen hen op om de affiches uit te hangen. Als iemand te snel rijdt, mogen ze hun drie vingers in de lucht steken om aan te tonen dat 30 kilometer per uur de maximumsnelheid is.”