Lo-Reninge informeert zijn inwoners over warmteverliezen in huis

Vanaf maandag informeert het stadsbestuur zijn inwoners over de resultaten van de warmtecamera. De infosessies starten telkens om 20 uur en vinden plaats op maandag 7 november in De Zuidhoeve in de Zuidstraat in Lo, op woensdag 16 november in het Oud Gemeentehuis op de Dorpplaats in Reninge, op maandag 21 november in ’t Klooster in de Noordooststraat in Noordschote, op donderdag 24 november in de Concorde in de Pollinkhovestraat in Pollinkhove en op maandag 28 november online. Via deze link kan je je inschrijven.