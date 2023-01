Lo en Alveringem verbonden met vernieuwde IJzerbroekenfietsroute

De vernieuwde IJzerbroekenfietsroute is bijna 50 kilometer lang en kronkelt door de IJzerbroeken in Reninge, langs het Belfort in Lo en door de vogelrijke Merkembroek langs het kanaal Ieper-IJzer. Andere bezienswaardigheden zijn Fintele, de dorpen Stavele en Gijverinkhove en de komgronden in Lampernisse. De route is bewegwijzerd en geïntegreerd in de fietsnetwerkkaart die vanaf eind maart te koop is via Westtoer en de toeristische diensten. Er staat een startbord aan de dienst Toerisme in Lo-Reninge én Alveringem. Meer informatie vind je op www.visitwestvlaanderen.be.