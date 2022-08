Landbouwer redt hondje uit mestput: "Het dier was graatmager en misschien al langer op de dool”

De landbouwer deed de bizarre ontdekking op zijn bedrijf in de Hazewindstraat in Lo. “Woensdag hadden we een mestput al voor een deel leeggetrokken”, vertelt Jens. “Donderdagmorgen zouden we aan de rest beginnen, toen we plots het gejank van een hond hoorden. Het kon onmogelijk onze eigen hond zijn. Die zagen we immers nog rondlopen. Toen we dichter gingen kijken, zagen we een ander dier in de drek staan. Hij was volledig vuil en stond nog net met z'n kopje boven water. Gelukkig hebben we het tijdig opgemerkt, want anders was het beestje er niet meer geweest.”