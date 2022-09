Interesse in een job in de Far West van inspecteur Chantal? Stad Lo-Reninge zoekt u

In de reeks Chantal op Eén worden Lo-Reninge, Alveringem en Veurne afgeschilderd als de ‘Far West’. Dat inspireerde Lo-Reninge voor een originele wervingscampagne. “Onze organisatie telt nu een kleine 40 medewerkers”, schetst algemeen directeur Lynn Claerhoudt. “Door een nieuwe personeelsstructuur zoeken we nog een administratief medewerker Burgerzaken en Ondersteuning, een coördinator Mens, een coördinator Ruimte, een deskundige Ruimte en een medewerker Onthaal. Voor onze wervingscampagne lieten we ons inderdaad inspireren door de reeks Chantal. Uiteraard zijn we niet de ‘Far West’ zoals daarin wordt geschetst maar onze diensten stellen zich wel flexibel op en moeten soms meerdere petjes tegelijk opzetten. Goed relativeren is dan ook een pluspunt voor wie komt solliciteren.”

Op de campagnebeelden zien we een aantal medewerkers van Lo-Reninge die zich voor de gelegenheid hebben verkleed als cowboy en indiaan. De affiches zijn te zien in het straatbeeld en op sociale media. Op zaterdag 1 oktober organiseert de stad van 9 tot 11 uur een jobdag in het administratief centrum waar Chantal op televisie het wijkcommissariaat runt. Toekomstige kandidaten hoeven niets te vrezen. Chantal en haar kornuiten zijn samen met de camera’s al lang uit Lo-Reninge vertrokken en je verkleden als cowboy of indiaan is helemaal niet nodig. Meer informatie over de vacatures vind je hier.