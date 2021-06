In Vlaanderen werden vorig jaar 3.000 muskusratten gevangen, minister looft werk van 70 rattenvangers: “We doen het beter dan onze buurlanden”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) trok vandaag zaterdag naar het landelijke Lo-Reninge om er in een kano te varen en samen met rattenvanger Aäron Fabrice de Kisangani de buit in de vallen te gaan controleren. In het IJzerbekken zijn er namelijk nog veel muskusratten. “Ik ben bang van muizen, dus ik zal zo’n muskusrat niet zelf vasthouden”, gilde ze, maar het respect voor wat de rattenvangers doen is wel groot.

“We moeten die diersoort uitroeien, want ze beschadigen oevers met dijkbreuken als mogelijke gevolgen”, weet de minister. “Ze verspreiden ook ziektes en vreten aan landbouwgewassen. In Vlaanderen doen we het goed. Naast de 1102 gevangen muskusratten vorig jaar in West-Vlaanderen vingen onze 70 rattenvangers er 611 in Oost-Vlaanderen, 465 in Vlaams-Brabant, 83 in Antwerpen en 42 in Limburg.”

Maar er is nog werk aan de winkel, vooral als het over de grensoverschrijdende samenwerking gaat. “In Nederland vingen ze vorig jaar nog 47.772 muskusratten. Dat aantal haalden wij hier twintig jaar geleden”, zegt de minister. “In Frankrijk verschilt de aanpak per regio of departement. Ze doen er vooral aan schadebeheersing maar niet aan een volledige uitroeiing. Hetzelfde geldt voor Wallonië waar ze ook enkel bij overlast optreden.”

Het werk van de muskusrattenvanger blijft dus nodig. “Het is de schoonste job ter wereld”, vindt Aäron Fabrice de Kisangani. “Ik begin ’s morgens om 6 uur bij een opkomende zon. Terwijl we de vallen controleren, ruimen we ook zwerfvuil. Vorig jaar hebben we zo samen met de collega’s 553 grote stukken afval uit het water gehaald en verzamelden we 1518 zakken zwerfvuil.”

