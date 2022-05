In het spoor van schrijver Clem Schouwenaars met routes, tentoonstellingen, muziek en poëzie

Clem Schouwenaars, geboren in 1932 en overleden in 1993, was in de jaren zeventig en tachtig één van de meest gelezen schrijvers in Vlaanderen. In 1970 woonde Schouwenaars een jaar lang in Lampernisse bij Diksmuide. Hij kon er tot rust komen na tumultueuze jaren op amoureus vlak. Over dat jaar in de Westhoek heeft hij ‘De Seizoenen’ geschreven. De band met die streek was bijzonder sterk want hij woonde ook in Lo en Houtem. Hij vond er inspiratie voor talrijke romans en poëziebundels. In Lubbeek vond Schouwenaars zijn laatste woonplaats.

Volledig scherm Clem Schouwenaars © Stad Diksmuide

Een eerste actie in Beschreven Land, zoals het herdenkingsjaar van de schrijver noemt, is de lancering van een fietsroute door Diksmuide, Lo en Veurne en een wandeltraject dat de dorpen Lampernisse, Oostkerke en Oudekapelle verbindt. Vanaf dit weekend kan je beide initiatieven ontdekken. De brochure kost 3 of 5 euro afhankelijk of je één of beide routes wilt. Bij de toeristische diensten kan je ze kopen.

Volgende maand zal de Leesclub van Diksmuide ‘De Seizoenen’ bespreken en er loopt een tentoonstelling in Lampernisse waar er ook een concert is gepland. Op 26 juni wordt een fotowand met portretten uit het leven van Schouwenaars onthuld in Fot’oeil in Diksmuide. De jaarlijkse beelden- en poëzieroute in Lo, die op 8 juli opent, koppelt eveneens zijn treintje aan het project. Verder weerklinkt deze zomer poëzie en muziek. PAX hotel in Diksmuide, Mozarthuys in Pollinkhove, De Kunstemaecker in Steenkerke en Poelle Bart in Beauvorde presenteren een aangepast menu.

