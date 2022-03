IN BEELD. Noordschote is 100 bomen rijker dankzij geboortes: “De papa overleed toen ik zwanger was, maar ik heb de moederkoek twee jaar bewaard tot dit moment”

Het is al de zevende keer dat de plaatselijke afdelingen van de Gezinsbond zo’n plantactie organiseren. In het begin was dat in de Brabanthoek en sinds een paar jaar gebeurt het op de site Drie Grachten op de grens van Noordschote met Merkem, niet ver van waar vzw De Boot voor anker ligt. Door de coronapandemie dateerde de laatste plantactie van 2019. Sindsdien zijn er in de stad zo'n negentig kinderen geboren.

Om en bij de 50 gezinnen namen deel aan de actie en plantten elk twee bomen per kind. Katrien Roose was één van de mama’s. Zij verloor haar man, de papa van Lowie, toen ze zwanger was. “Dit is een symbolisch moment. Ook voor mijn andere kinderen heb ik een boom gepland. Ik heb de moederkoek van Lowie twee jaar in de diepvries bewaard en nu is die mee met zijn boom de grond in.”