IJzerstappers trekken binnenkort wandelschoenen aan

De club heeft een omloop van 5, 7, 12, 17 en 23 kilometer uitgestippeld. Inschrijven kan de dag zelf tussen 7 en 15 uur in het ontmoetingscentrum Oud Gemeentehuis op de Dorpplaats in Reninge. De wandelclub werd eind 2019 opgericht en noteerde al meteen 200 leden. Zijn eerste tocht moest het door corona uitstellen naar vorig jaar. Maandelijks staat een ledenwandeling op het programma waarbij vaak afgeweken wordt van de klassieke paden in de regio tussen het Heuvelland en de kust. Wil je lid worden van de vereniging dan kost dat 20 euro. Meer info krijg je bij Hans Wallyn via ijzerstappers@gmail.com.