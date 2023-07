Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Lo-Reninge vandaag

LEVENSVER­HAAL. Jambers­boer Marc (56) terug thuis van Filipijnen na overlijden vader Joël: “We hebben zo veel miserie gekend in ons leven”

“Weet jij hoe het nu verder moet, mijnheer de reporter? Ach, misschien trek ik wel voorgoed naar de Filipijnen.” Marc Martain is net terug uit Azië om zijn papa Joël te begraven, die op 25 juni het leven liet in een rusthuis in Rekkem. Vader en zoon zullen altijd worden herinnerd voor hun passage in het tv-programma Jambers, waar ze – niet altijd op een fraaie manier – hun liefde voor Filipijnse dames toonden.