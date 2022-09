EERSTE SCHOOLDAG. In Pollinkhove sprongen de leerlingen het schooljaar in

Het dorp maakt deel uit van het stadje Lo-Reninge. Hoewel het een kleine gemeente is, draait de school op volle toeren. “We zijn in Pollinkhove gestart met 34 kleuters en 73 leerlingen in de basisschool”, laat directeur Lynn Muylle weten. “Dankzij de inzet van de oudervereniging staat hier vandaag en ook morgen een groot springkasteel. Via een beurtrol geven we alle kindjes de kans om het schooljaar in te springen. Daarnaast zorgden we voor een leuke entree met originele foto’s. Het jaarthema is ‘lichtpuntje’ want iedereen verdient het om in de spotlights te staan.