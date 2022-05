De ‘lukke’ achterna tijdens fiets- en wandeltocht

Het Vateplein is zondag tussen 10 en 18 uur de plaats van afspraak voor wie houdt van de lekkere dingen in het leven. Vooraf kan je via deze link een picknick bestellen. Langs het fietstraject van 25 en 29 kilometer of de wandelroute van 5 of 7 kilometer passeer je langs de lokale middenstand waar naast een portie lekkers ook te proeven valt van animatie. Op de lukkemarkt kan je al zeker genieten van de bekende koekjes. Wie weet word je er kampioen ‘lukke-gooien’. Bedoeling is dat je zo ver mogelijk van elkaar een ‘lukke’ gooit naar je partner zonder dat die het koekje laat vallen.