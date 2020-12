BINNENKIJKER. Gezin Nys verbouwde vervallen boerderij tot parel van een vakantiewoning in gehucht met 23 inwoners: “Ideaal om aan de drukte te ontsnappen”

lo-reninge Achter de wijk Sint-Maar­ten in Reninge vind je vanaf nu een troostplek­je

26 november Een troostplekje is een ruimte in de natuur waar je even tot jezelf kan komen en troost kan vinden. Het is een initiatief van Ferm en het past in hun campagne PlantTroost. Reninge heeft nu zo’n plaatsje.