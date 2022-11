Bestuurster onder invloed rijdt woning van gezin binnen, tot grote woede van hun dochtertje Nora (9): “Haar krijttekening op straat sprak boekdelen”

Lo-Reninge“Mijn huis is stuk.” In een krijttekening op straat maakte de 9-jarige Nora uit Lo-Reninge afgelopen weekend duidelijk waar ze mee worstelt. In eenvoudige woorden, maar o zo sprekend. Sinds donderdagnacht een bestuurster onder invloed haar woning en die van haar ouders en broertje binnenreed, moet het gezin op zoek naar een ander onderkomen. “En dat terwijl we ons huis nog maar net gerenoveerd hadden”, zuchten ze.

De 9-jarige Nora uit Lo-Reninge ligt met zichzelf overhoop. Ze kan maar niet begrijpen hoe haar leven en dat van haar ouders en 4-jarige broertje Cyriel er plots helemaal anders uitziet. En dat door toedoen van een bestuurster die onder invloed van alcohol rondreed. “Nora is boos en verdrietig”, vertelt papa Pieter. “Ze is stilaan een tienermeisje aan het worden en is plots haar kamer kwijt. Ze weet dat dat de schuld is van een bestuurster die teveel gedronken had en kan dat maar niet begrijpen. Ze wil die vrouw zelfs haar gedacht gaan zeggen. Haar boosheid tekende ze ook neer met krijt op straat. Met haar boodschap richtte ze zich tot die bestuurster.”

Opnieuw prijs

“Mijn huis is stuk”, schreef Nora in niet mis te verstane woorden neer op het asfalt voor haar woning in de Rabbelaresteenweg: een simpele, maar sprekende beschrijving van de gevolgen van een dolle rit die een 29-jarige vrouw uit Komen donderdagnacht maakte. Met een zware Mercedes SUV verloor ze in een bocht aan hoge snelheid de controle over het stuur van haar zware Mercedes SUV. Ze knalde tegen wat verkeersborden en ander straatmeubilair en eindigde uiteindelijk in de gevel van Pieter (40) en Anyca (36). Het koppel had meteen door wat er aan de hand was. “We lagen te slapen en hoorden ineens die luide klap”, vertellen ze. “Omdat hier al eerder een auto tegen de gevel geëindigd is, wisten we meteen dat het opnieuw prijs was.”

Quote De bestuur­ster van de Mercedes stond op blote voeten op straat. Het was meteen duidelijk dat ze onder invloed was Pieter

Zo erg als donderdagnacht was het echter nog nooit. “Ik kwam beneden in de living en zag meteen de ravage”, zegt Pieter. “Er hing één grote stofwolk en door onze zijmuur zag ik de neus van die Mercedes steken. Omdat ik niet tot bij m’n huissleutels geraakte, ben ik door het raam naar buiten geklommen. De bestuurster van de Mercedes stond op blote voeten op straat. Het was meteen duidelijk dat ze onder invloed was. Ik heb mijn kinderen en vrouw naar buiten gehaald en stuurde ze naar mijn schoonouders. Daarna heb ik de hulpdiensten gebeld. Die bestuurster vroeg nochtans om dat niet te doen, maar ik heb haar uitgelegd dat het niet anders kon.”

Kookeiland verplaatst

De politie besliste om het rijbewijs van de vrouw in te trekken. De brandweer was uiteindelijk meer dan twee uur in de weer met het ruimen van brokstukken. “Onze zijgevel was van beneden tot boven gescheurd en is gestut moeten worden", zucht Pieter. “De klap was echt enorm. Steenbrokken lagen meters ver tot in onze woonkamer geslingerd. Ons kookfornuis, waar we zo lang voor hadden gespaard, was meters opgeschoven en zelfs ons kookeiland stond niet meer op z'n plaats. En van een binnenmuurtje, waarop we met stift aanduidden hoe groot de kinderen waren, bleek helemaal niets meer over. Tot groot verdriet van onze zoon en dochter.”

Volledig scherm In de gevel van de woning bleef een groot gat achter. © SDVO

Net gerenoveerd

Pieter en Anyca trokken na het ongeval tijdelijk in bij haar ouders. Het koppel hoopt deze week nog een nieuw, tijdelijk onderkomen te vinden. “De gemeente bood al een noodwoning aan en we kunnen eventueel ook intrekken in een appartement van vrienden. We hopen echter om via onze verzekeringsmaatschappij nog een andere oplossing te vinden. Hopelijk zo snel mogelijk, want dit komt wel erg ongelegen zo met de winter voor de deur. Het is voor ons ook belangrijk dat we in de buurt kunnen blijven wonen, zodat de kinderen naar dezelfde school kunnen blijven gaan. Sowieso is dit een flinke streep door onze rekening. En dan moet je weten dat we ons huis nog maar net hadden gerenoveerd. We kunnen opnieuw vanaf nul beginnen.”

Het koppel hoopt dat nu eindelijk maatregelen worden genomen in hun straat. “We wonen hier nu elf jaar en het is al de derde keer dat een auto tegen onze gevel belandt. Na de eerste twee keer hebben we het probleem aangekaart bij de gemeente en provincie. Het blijkt hier echter een complexe situatie te zijn. De hoofdbaan is immers een provincieweg, terwijl de zijstraat van de gemeente is. De straatverlichting bij onze woning is, bijvoorbeeld, al even stuk en dat blijft maar duren. We hebben intussen zelfs al eigen verlichting aan onze gevel gehangen. Hopelijk komt men bij zinnen en gaat men nu eindelijk extra signalisatie plaatsen in de bocht.”

Volledig scherm De Mercedes SUV ging rechtdoor in een bocht. © SDVO

